أكثر من 175 ألف وفاة بفيروس كورونا في أوروبا

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تسبب انتشار فيروس كورونا المستجد بوفاة أكثر من 175 ألف شخص في أوروبا، مع ثلاثة أرباع هذا العدد في بريطانيا وايطاليا وإسبانيا بحسب تعداد أعدته وكالة فرانس برس استنادا الى مصادر رسمية حتى الساعة 08,10 ت غ الخميس.

ومع إجمالي 175 ألفا و11 وفاة (من أصل 2,084,058 إصابة)، تعتبر أوروبا القارة الأكثر تضررا بالوباء الذي أودى بحياة 355 ألفا و548 في العالم. والدولتان الأوروبيتان الأكثر تضررا هما بريطانيا (37 ألفا و460 وفاة) وإيطاليا (33 ألفا و072 وفاة) تليهما فرنسا (28 ألفا و596) وإسبانيا (27 ألفا و118).