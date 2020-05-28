شكرا لقرائتكم خبر عن برلمانية تناشد بتنزيل تطبيق "صحة مصر" للحصول على تعليمات الوقاية ضد كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قالت النائبة أنيسة حسونة، عضو مجلس النواب، إن تطبيق "صحة مصر" الذي قامت وزارة الصحة بتحديثه، سيساهم بدرجة كبيرة في زيادة الوعي لدى المواطنين، والاستفادة منه في الحصول على المعلومات اللازمة والرد على الأسئلة التي تجوب في نفوس المواطنين، لا سيما وأن هناك تخبطات واضحة في المعلومات التي توجد لدى العديد من المواطنين، خاصة ذي الثقافة المحدودة، والتي تستلزم توصيلها وتصحيحها لهم من خلال الاستعانة بهذا التطبيق.

وأكدت حسونة في بيان لها، أن هذا التطبيق يقدم عدد كبير من الخدمات أهمها الإبلاغ إذا شعر المواطن بأعراض الكورونا، وإرسال البيانات الخاصة بالمريض لغرفة العمليات لتسهيل التواصل مع الوزارة، بالإضافة إلى الاستعلام عن أماكن المستشفيات التي تقع في محيط الأفراد وإمكانية تقديم طريقة الوصول حتى باب المستشفى.

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ولفتت عضو مجلس النواب، إلي أن هذا التطبيق يساعد في تنبيه المواطن في حالة دخوله منطقة فيها عدد كبير من الإصابات وكيفية التعامل مع تلك المواقف، والمساعدة في توضيح التعليمات الخاصة بالعزل المنزلي والعلاج الواجب أخذه وفقا للحالة، والمتابعة اليومية مع الوزارة.

وتابعت: "التطبيق يقدم كافة التعليمات التي تساعد الفرد في الحفاظ على ذاته وتجنب العدوى وكيفية التعامل مع باقي أفراد الأسرة لأخذ كافة الاحتياطات، وتوضيح خطة التعايش التي وضعتها الدولة وكيفية تطبيقها، ومتابعة كافة الأخبار والمستجدات والإحصائيات اليومية للإصابات، وحالات الشفاء، بجانب استقبال الإشعارات والتنبيهات اليومية للفرد طبقا لحالته الصحية، فضلا عن التحديث المستمر للتطبيق لتقديم مزيد من الخدمات".

وناشدت المواطنين بضرورة تنزيل التطبيق على جميع الهواتف وتفعيله للتزويد بالمعلومات والتعليمات الوقائية اللازمة لتجنب العدوى، وعدم فتح الباب أمام الشائعات التي تسعى لخلق حالة من الزهر والقلق الزائد.