كتب هاني نصر العربي في الخميس 28 مايو 2020 02:24 مساءً - انت الان تقراء خبر المجموعات التجارية الأمريكية والأوروبية تضغط على الصين بشأن الموظفين الأجانب والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تناشد المجموعات التجارية الأمريكية والأوروبية وتضغط على الصين للسماح للعمال الأجانب بالعودة إلى البلاد بعد أن أغلقت حدودها من أواخر مارس الماضي إلى غير الصينيين للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد.

ووفقًا لما قاله جاكوب غونتر، كبير مسؤولي السياسة والاتصالات بالغرفة في الصين، زودت غرفة التجارة بالاتحاد الأوروبي بكين بقائمة بالأجانب الذين يسعون للعودة إلى الصين، كما أوردت وكالة "رويترز".

وأضاف: "على الرغم من أن العملية كانت صعبة ... تعتقد الغرفة الأوروبية أن الأمور تسير في الاتجاه الصحيح".

وقال آلان بيبي، رئيس غرفة التجارة الأمريكية في الصين، إن منظمته على علم بالعديد من كبار التنفيذيين الذين تقطعت بهم السبل في جميع أنحاء العالم.

وأضاف: "لم يكن هناك سوى عدد صغير من المسؤولين التنفيذيين الذين سمح لهم بالعودة إلى الصين حتى الآن ، وتم منحهم جميعًا الدخول على أساس فردي".

بعد أن تمكنت من وقف انتقال الفيروس محليًا، إلا أنها ترى الآن أكبر تهديد لها من الحالات المستوردة من الخارج.

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حاليًا، لديها قواعد مريحة فقط للسماح ببعض سفر الأعمال من كوريا الجنوبية وألمانيا. كما تشاورت مع اليابان بشأن تخفيف ضوابط الحدود.

ومن المقرر أن تهبط رحلة جوية مستأجرة من فرانكفورت، وهي الأولى التي تنظمها غرفة التجارة الألمانية في الصين، في تيانجين يوم السبت وعلى متنها حوالي 200 موظف في شركة ألمانية حصلوا على تأشيرات عبر برنامج "المسار السريع".

وقال جينس هيلدبراندت، المدير التنفيذي للغرفة بشمال الصين: "كما تم التخطيط لرحلة طيران ثانية إلى شانجهاي في 3 يونيو، ومن المرجح أن يكون هناك المزيد بالنظر إلى أن 2000-2500 موظف ينتظرون دخول الصين".

لكن الموظفين من العديد من الجنسيات العاملين في الشركات في الصين لا يزالون ينتظرون الإذن بالعودة.

وقال مجلس الأعمال الصيني البريطاني، إن وزارة الشؤون الخارجية الصينية تجري اتصالات مع السفارة البريطانية لتنفيذ ترتيبات دخول "المسار السريع" لمواطني المملكة المتحدة في زيارات أساسية وعاجلة.

ولم ترد وزارة الخارجية الصينية على طلب للتعليق.