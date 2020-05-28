كتب هاني نصر العربي في الخميس 28 مايو 2020 02:24 مساءً - انت الان تقراء خبر مكتب الصين بهونج كونج يحذر واشنطن من التدخل في شؤون المدينة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قال مكتب المفوض بوزارة الخارجية الصينية في هونج كونج، إنه "من الملح للغاية وغير المعقول والوقح أن ينتقد البعض في الولايات المتحدة الإجراءات المشروعة التي اتخذتها الصين لتعزيز الأمن القومي"، كما نقلت وكالة "رويترز".

وقال متحدث باسم مفوض وزارة الخارجية الصينية في هونج كونج، في بيان: "إن التشريع الخاص بالأمن القومي يقع ضمن سلطة والتزامات السلطات المركزية ...".

وبحسب البيان، فإن التشريع لن يؤثر على حقوق وحريات المواطنين أو مصالح المستثمرين الأجانب. كما حث المتحدث واشنطن على "وقف التدخل" في الشؤون الداخلية للصين.

Advertisements

فى وقت سابق اليوم الخميس، مرر البرلمان الصينى بأغلبية ساحقة قرارًا لصياغة قانون حول الأمن القومى فى هونج كونج. بموجب هذا القرار، تم تكليف لجنة المؤتمر الشعبي الوطني بكتابة مشروع قانون حول أمن هونج كونج.

وأبلغ وزير الخارجية الأمريكي، مايك بومبيو، الكونجرس يوم الأربعاء، أن واشنطن ستضطر إلى إعادة النظر في مستوى الحكم الذاتي في هونج كونج إذا تم تمرير التشريع الجديد.

وقبل ذلك، قال مستشار الأمن القومي الأمريكي روبرت أوبراين إن بكين قد تواجه عقوبات إذا وجدت الولايات المتحدة أن الحكم الذاتي لهونج كونج قد تعرض للخطر.