كتب هاني نصر العربي في الخميس 28 مايو 2020 02:24 مساءً - انت الان تقراء خبر فرنسا تعلن وفاة مسؤول حكومي بفيروس كورونا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلنت السلطات الفرنسية، اليوم الخميس، وفاة النائب في البرلمان كلود غوسغان، عن عمر ناهز الـ75 عاما بعد إصابته بفيروس كوفيد-19.

وأفادت صحيفة "باريماتش" الفرنسية، بأن النائب غوسغان توفى بعد صراع مع فيروس كورونا في العناية المركزة في باريس​​​.

ويذكر أن غوسغان انتخب نائبا عن باريس لأوّل مرة عام 1997، وقد تم انتخابه تكرارا في نفس المنصب منذ ذلك الحين.

وكان غوسغان ينتمي لحزب "الجمهوريون" اليميني، وشغل أيضا منصب وزير مكلّف بالإصلاحات واللامركزية والمواطنة عام 1995.

وقد أصيب عدد من النواب والوزراء الفرنسيين بفيروس كورونا مع بداية الأزمة في شهر مارس الماضي، لكن وضعهم لم يستدع العناية المركزة، على خلاف النائب غوسغان.

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وأعلنت السلطات الصحية الفرنسية، منذ بداية الوباء تسجيل 28596 حالة وفاة و145746 حالة إصابة بفيروس كورونا.

أعلنت السلطات في فرنسا، اليوم الأربعاء، وقف استخدام عقار هيدروكسي كلوروكين في علاج مرضى فيروس كورونا، حسبما ذكرت قناة سكاي نيوز عربية.

كانت وزارة الصحة الفرنسية، قالت إن حصيلة الوفيات الناجمة عن فيروس كورونا في البلاد، بلغت 28530 منذ الأول من مارس، وذلك بعد تسجيل 73 حالة وفاة جديدة خلال الـ24 ساعة الماضية.

وبحسب بيان للمديرية العامة للصحة في فرنسا، ارتفع إجمالي عدد الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا المستجد في البلاد إلى 145555، بعد تسجيل 275 حالة جديدة منذ يوم الاثنين.

كما أشارت المديرية إلى أن 16264 مصابا بكورونا، أي أقل بـ534 من إحصاءات يوم الاثنين، يتلقون العلاج في المستشفيات، لافتة إلى تراجع عدد الحالات الراقدة بوحدات العناية المركزة عبر البلاد بمقدار 54 منذ يوم الاثنين، ليصبح 1555 حالة فقط.

هذا وأعلنت جامعة "جونز هوبكنز" الأمريكية، اليوم الثلاثاء، عن تراجع معدل الإصابات بفيروس كورونا في العالم إلى 87,8 ألف من 97,3 ألف في اليوم السابق، لتبلغ الحصيلة 5 ملايين و497 ألفا و532.