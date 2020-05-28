كتب هاني نصر العربي في الخميس 28 مايو 2020 02:24 مساءً - انت الان تقراء خبر الكرملين: خطط نورد ستريم 2 تظل دون تغيير والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلن المتحدث باسم الكرملين، ديمتري بيسكوف، اليوم الخميس، أن روسيا تعتبر أي عقوبات ضد مشروع نورد ستريم 2 منافسة غير عادلة وانتهاكا للقانون الدولي، قائلًا، إن خطط روسيا بشأن تنفيذ المشروع لم تتغير.

وقال "بيسكوف": "موقفنا تجاه أي تمارين للعقاب معروف جيدًا. هذا الموقف لا يتغير، إنه سلبي للغاية"، وفقًا لوكالة "سبوتنيك".

وفي وقت سابق، قال السفير الأمريكي في ألمانيا ريتشارد جرينيل في مقابلة مع الصحيفة الألمانية "هاندلسبلات"، إن الكونجرس الأمريكي يمكن أن يوافق على عقوبات جديدة ضد نورد ستريم 2 لمنع تشغيل خط الأنابيب. ولم يحدد السفير كيف سيتم تنفيذ ذلك، لكنه قال، إن الشركات التي تقدم الصيانة الفنية لخط الأنابيب يمكن أن تواجه غرامات.

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في ديسمبر 2019، أدرجت الولايات المتحدة عقوبات ضد الشركات ، المشاركة في المشروع، في ميزانيتها الدفاعية لعام 2020. قال مشغل نورد ستريم 2 أنه يتعامل مع مثل هذه التهديدات على أنها تمييز ضد الشركات الأوروبية.

نورد ستريم 2، هو مشروع مشترك بين شركة غازبروم الروسية وخمس شركات أوروبية. سيحمل خط الأنابيب ما يصل إلى 1.942 تريليون قدم مكعب من الغاز سنويًا من روسيا إلى ألمانيا عبر المياه الإقليمية أو المناطق الاقتصادية الخالصة في الدنمارك وفنلندا وألمانيا وروسيا والسويد.

وقد اعترضت الولايات المتحدة والعديد من الدول الأوروبية مرارًا وتكرارًا على المشروع، مدعية، أنه سيعطي موسكو نفوذًا على الاتحاد الأوروبي. في عام 2019، أدرجت واشنطن عقوبات ضد الشركات، المشاركة في المشروع، في ميزانيتها الدفاعية لعام 2020. ومع ذلك، يصر الأعضاء الرئيسيون في المشروع، بما في ذلك ألمانيا، على أن المشروع ذو طبيعة اقتصادية بحتة.