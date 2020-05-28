شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الصحة الألماني: من الصعب تقدير خطورة «كورونا» داخل مدارس الأطفال والان نبدء بالتفاصيل
وقال شبان لصحيفة وطنية اليوم الخميس: "الحقيقة هي أننا لدينا حاليا وضع دراسي لا يسمح باستنتاجات حقيقية عن مدى إسهام الأطفال في انتشار الفيروس".
وأشار شبان إلى أنه تظهر معلومات علمية جديدة بشكل يومي تقريبا عن فيروس كورونا، موضحا أن ذلك يجبر الأوساط السياسية على تغيير تقييماتها وتكييف إجراءاتها بناء على ذلك، وأوضح أن ذلك أمر صعب للغاية بالنسبة للمدارس ورياض الأطفال.
يذكر أن جميع الولايات الألمانية أغلقت المدارس ورياض الأطفال في منتصف مارس الماضي من أجل الحد من انتشار الفيروس. وفي الوقت الحالي يتم التمهيد لفتح المدارس ورياض الأطفال في كل مكان، إلا أنه ليس هناك خط موحد لذلك.
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