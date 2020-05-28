شكرا لقرائتكم خبر عن ارتفاع معدل البطالة بالأردن إلى 19.3% في الربع الأول والان نبدء بالتفاصيل

قال الأردن اليوم الخميس إن معدل البطالة بلغ في الربع الأول من العام الحالي 19.3 بالمئة ليرتفع مقارنة مع 19 بالمئة في الربع السابق.

وبالمقارنة، كان معدل البطالة للربع الأول من 2019 يبلغ 19 بالمئة بحسب بيانات دائرة الإحصاءات العامة الأردنية.

ويشكك اقتصاديون بالأرقام الرسمية لمعدل البطالة ويقولون إنها غير واقعية، ويشكل خلق الوظائف للشباب مصدر قلق للحكومة الأردنية بهدف تحفيز النمو.