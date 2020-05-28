روسيا تدعو ماكرون لاحتفالات النصر

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أعلنت روسيا، الخميس، أنها ستدعو الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون لحضور العرض العسكري في ذكرى الانتصار على النازية.

وينظم الاحتفال الذي أرجئ بسبب تفشي فيروس كورونا في 24 يونيو/حزيران المقبل.

وقال الكسي بارامونوف المسؤول الكبير في وزارة الخارجية الروسية في مقابلة مع وكالة ريا نوفوستي إن "دعوات جديدة سترسل إلى كل المشاركين، بينهم رئيس الجمهورية الفرنسية".

وكانت روسيا استعاضت عن العرض العسكري السنوي الضخم في 9 مايو/أيار بعرض جوي وخطاب مقتضب أمام نصب الجندي المجهول، وأشاد بوتين، حينها، بـ"روسيا التي لا تقهر"، وبخطاب ثان أمام عسكريين داخل الكرملين.

ولموعد 24 يونيو/حزيران رمزية كبيرة في روسيا إذ أقيم في هذا اليوم أول عرض عسكري ضخم للاحتفال بالانتصار على النازية الذي تحقق في العام 1945، أما موعد 9 مايو/ أيار الذي ينظّم فيه عادة العرض العسكري فهو يوم استسلام ألمانيا النازية.