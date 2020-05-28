شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر طيران"ايجه" اليوناني تعلن استئناف رحلاتها الى ست وجهات دولية والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - أعلنت شركة طيران (ايجه) اليونانية، استئناف الرحلات الجوية الى ست وجهات دولية اعتباراً من منتصف يونيو المقبل بعد رفع القيود بشكل جزئي اثر انتشار فيروس كورونا المستجد.



واوضحت الشركة في بيان صحفي، بأن الرحلات الدولية المباشرة ستستأنف في 15 يونيو المقبل من مدينة ثيسالونيكي شمال اليونان الى مطارات ميونيخ وفرانكفورت ودوسلدورف وشتوتغارت في المانيا ولارنكا في قبرص..مشيرة الى ان عدد الرحلات سيكون منخفضا في البداية وسيرتفع اعتمادا على الطلب وزيادة الحجوزات وموافقة السلطات في مختلف الدول على استئناف الرحلات.

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