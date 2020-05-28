شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر الصحة الفلسطينية تعلن تسجيل حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - أعلنت وزيرة الصحة الفلسطينية مي الكيلة، عن تسجيل حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا في مدينة قلقيلية لتصل اجمالي عدد الاصابات بالفيروس إلى 614 حالة.



واشارت الوزير الكيلة ،الى أن الاصابة الجديدة سجلت في بلدة عزون عتمة شرق قلقيلية لعامل في أراضي الـ 48.

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