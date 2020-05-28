شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر الكويت تعلن شفاء 752 حالة جديدة من كورونا والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - أعلنت دولة الكويت اليوم شفاء 752 حالة جديدة من المصابين بفيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19) ليرتفع بذلك عدد الحالات التي تماثلت للشفاء إلى 8698 حالة.



ونقلت وكالة الأنباء الكويتية " كونا " عن الشيخ الدكتور باسل الصباح وزير الصحة الكويتي قوله إن التحاليل والفحوص المخبرية والإشعاعية أثبتت شفاء تلك الحالات من فيروس كورونا، وسيتم نقلها إلى الجناح التأهيلي في المستشفى المخصص لاستقبال المصابين بالفيروس تمهيدا لخروجها من المستشفى خلال اليومين المقبلين.

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