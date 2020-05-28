«الموافقة على إعادة تخصيص مساحات أرض من أملاك الدولة لإقامة مشروعات».. السيسي يصدر 9 قرارات جمهورية

أصدّر الرئيس عبدالفتاح السيسي، 4 قرارات جمهورية بشأن الموافقة على اتقافيات حكومية بين مصر وألمانيا، والتى جاءت القرات كالتالي:
- قرار رقم 49 لسنة 2020 بالموافقة على اتفاق بين مصر وألمانيا الاتحادية بشأن التعاون المالي لعام 2018 الموقّع في برلين بتاريخ 19 نوفمبر 2019.
- قرار رقم 50 لسنة 2020 بشأن الموافقة على الاتفاق الحكومي بين مصر وألمانيا الاتحادية بشأن التعاون الفني لعام 2018 الموقع في برلين بتاريخ 19 نوفمبر 2019.
- قرار رقم 51 لسنة 2020، بشأن الموافقة على الخطابات المتبادلة بين مصر وألمانيا الاتحادية بشأن دعم المكون المصري من المشروع العالمي "الهجرة من أجل التنمية" الموقع بتاريخ 19 نوفمبر 2019.
- قرار رقم 52 لسنة 2020، بشأن الموافقة على الخطابات المتبادلة بين الحكومة المصرية وألمانيا الاتحادية بشأن مشروع "حوار الخبراء بشأن ضمان الجودة في مجال الإنتاج الزراعي" الموقعة في القاهرة بتاريخ 8 ديسمبر 2019 و9 ديسمبر 2019.
كما أصدّر الرئيس السيسي 5 قرارات أخرى بإعادة تخصيص مساحات أرض من أملاك الدولة لإقامة مشروعات عليها، حسبما نشر موقع "الوطن". وشملت القرارات ما يلي:
- قرار رقم 171 لسنة 2020، تخصيص قطعة أرض من أملاك الدولة بمحافظة الفيوم بمساحات مختلفة لصالح القوات المسلحة.
- قرار رقم 172 لسنة 2020، بتخصيص قطعة أرض بقرية الهنادى بمركز إسنا بالأقصر لإقامة محطة مياه شرب.
- قرار رقم 173 لسنة 2020، بتخصيص قطعتي أرض من أراضى أملاك الدولة بمساحات مختلفة بقريتي "خزام" و"حاجر طوخ" بقنا لإقامة جبانات للمسلمين عليها.
- قرار 174 لسنة 2020، بتخصيص قطعتي أرض بمساحات مختلفة بفرشوط ونجع حمادي بقنا لاستخدامها في إقامة غرفة المأخذ المعدنية لمحطة تخفيض الضغط والقياس للغاز الطبيعي.
- قرار رقم 180 لسنة 2020، بتخصيص قطعة أرض بوادب الحجول بالسويس لاستخدامها فب إقامة مدفن صحب للمخلفات الصلبة "باي باص".
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