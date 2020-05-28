قوى الامن: ضبط كمية من البطاطا محشوة بحبوب مخدّرة في سجن أميون

اعلنت ​المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي​ – شعبة العلاقات العامة في بيان، انه "بتاريخ 28/5/2020، وفي أثناء تفتيش الزائرين الوافدين إلى مبنى ​سجن أميون​، ضبط أحد عناصر ​السجن​ مع إحدى السيدات -وتدعى: ن. ح. (مواليد عام 1974، لبنانية)- /165/ حبّة مخدّرة من نوعين مختلفين، مخبّأة بحرفية داخل كمية من خُضار ​البطاطا​، كانت في صدد تسليمها الى ابنها السجين بجرم ترويج وتعاطي مخدّرات: م. ص. (مواليد عام 1996، لبناني).

وذكر البيان انه بالتحقيق مع السيّدة أفادت بأنها تجهل ما بداخل البطاطا، وانها تحملها لابنها كهدية من أحد رفاقه -ويدعى (أ. ك.)- الذي كان موقوفاً معه في السجن ذاته. والتحقيق جارٍ بإشراف ​القضاء​ المختص.