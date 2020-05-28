الجيش: زورقان حربيان إسرائيليان خرقا المياة الإقليمية أمس على 4 مراحل

أعلنت قيادة الجيش ال​لبنان​ي - ​مديرية التوجيه​، أنّ "زورقين حربيَّين تابعين للعدو الإسرائيلي، خرقا بتاريخ 27 أيار 2020 ما بين الساعة 13:20 والساعة 17:45، المياه الإقليمية اللبنانية مقابل ​رأس الناقورة​، على أربعة مراحل، لمسافة أقصاها حوالى 24 مترًا".

وأوضحت في بيان، أنّه "تتمّ متابعة موضوع الخرق بالتنسيق مع قوات ​الأمم المتحدة​ المؤقتة في لبنان".