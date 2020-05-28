غطاس خوري: نأمل من وزير الثقافة الحرص على الدقة والحقيقة

لفت الوزير السابق ​غطاس خوري​، إلى أنّه "التبس كلام وزير الثقافة ​عباس مرتضى​ بموضوع المبنى المرخّص للهدم من قِبل ​المديرية العامة للآثار​ وموقّع منّا في ذلك الحين على العقار 762 - أشرفية، وحيث أنّ أعمال مخالفة جرت على عقار آخر ملاصق رقمه 760 - أشرفية".

وركّز في تعليق على مواقع التواصل الإجتماعي، على "أنّنا إذ نقدّر حرصه الشديد على الأبنية التراثيّة، نأمل أن يترافق مع حرص على الدقّة والحقيقة".