غطاس خوري: نأمل من وزير الثقافة الحرص على الدقة والحقيقة

لفت الوزير السابق غطاس خوري، إلى أنّه "التبس كلام وزير الثقافة عباس مرتضى بموضوع المبنى المرخّص للهدم من قِبل المديرية العامة للآثار وموقّع منّا في ذلك الحين على العقار 762 - أشرفية، وحيث أنّ أعمال مخالفة جرت على عقار آخر ملاصق رقمه 760 - أشرفية".
وركّز في تعليق على مواقع التواصل الإجتماعي، على "أنّنا إذ نقدّر حرصه الشديد على الأبنية التراثيّة، نأمل أن يترافق مع حرص على الدقّة والحقيقة".
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