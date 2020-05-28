عبد اللطيف دريان التقى سفيرة أميركا واللواء صليبا

استقبل مفتي ​الجمهورية​ ال​لبنان​ية ​الشيخ عبد اللطيف دريان​ في ​دار الفتوى​ سفيرة ​أميركا​ في لبنان ​دوروثي شيا​ في زيارة بروتوكولية بعد تسلم مهامها ​الجديدة​ في لبنان، وجرى البحث في الشؤون اللبنانية وأوضاع المنطقة، وتم التأكيد خلال اللقاء على تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين. والتقي مفتي الجمهورية مدير عام ​أمن الدولة​ ​اللواء طوني صليبا​ ونائبه العميد ​سمير سنان​، وتم التداول في الأوضاع العامة إضغط للمزيد

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