قرار ظني للقاضي الزعني بملف تعاطي وترويج المخدرات في مدارس ثانوية

أصدر قاضي التحقيق في ​الشمال​ ​داني الزعني​ قراره الظني في ملف ترويج وتعاطي ​المخدرات​ من قبل عدد من التلاميذ الثانويين في مدارس عدة في ​بيروت​ وجبل ​لبنان​ والشمال،فظن في عدد منهم وفقا للمادتين 126 مخدرات و127 لجهة التعاطي.

واعتبر القرار أن أفعال المدعى عليهما أ.ع و س.خ(لبنانيان مواليد 2001) تؤلف جناية المادة 126 مخدرات وجنحة المادة 127 منه، واعتبار أفعال المدعى عليهما ه.ب.ش و ج.ع (لبنانيان مواليد 2001) تؤلف جناية المادة 126/2 مخدرات وجنحة 127 منه، في ما ظن بالمدعى عليه ه.ب.س (تونسي مواليد 2001) بجرم ترويج المخدرات.

وكانت الهيئة الإتهامية في الشمال قد رفعت مذكرات التوقيف الغيابية عن عدد من المدعى عليهم بسبب جائحة ​الكورونا​ بفعل تواجد عدد من التلاميذ خارج لبنان علماً بأن عدد المتورطين في هذا الملف بلغ 18 مدعى عليه.