نظّم "حراك النبطية وكفررمان" وقفةً احتجاجيّةً، في "ساحة الثورة" أمام السرايا الحكومية في النبطية، بالتزامن مع انعقاد الجلسة التشريعية، شارك فيها عدد من الأسرى المحرّرين من السجون الإسرائيلية وعوائل الشهداء وفاعليّات سياسيّة وحزبيّة ووفد موسّع من "الحزب الشيوعي اللبناني".
وحمل المحتجون لافتات كُتب عليها "العفو عن العملاء اغتيال ثان لشهداء الوطن والمقاومة"، "وصلتم إلى السلطة بفضل العفو عن مجرمي الحرب الأهلية"، "الخيانة والعمالة ليست وجهة نظر" وغيرها.
في هخذا الإطار، لفت عضو اللجنة المركزية لـ"الحزب الشيوعي اللبناني" علي الحاج علي، إلى "أنّني لا أتفاجأ بإقرار هكذا نوع من القرارات ومنها قرار عودة العملاء من إسرائيل، وكأسير سابق سوف نتعامل مع العملاء كما تعاملنا مع العدو الصهيوني من خلال المقاومة والتصدّي لهم، لأنّ من تنكّر لشعبه وبلده ووطنه ليس من الصعب عليه أن يتنكّر للمناضلين والشهداء، الّذين قدموا دماءهم وضحّوا لتحرير الأرض".
وحذّر من "إقرار هذا القانون اليوم، لأنّنا سنتعامل معه كما تعاملنا مع الكيان الصهيوني والجيش الإسرائيلي خلال الاحتلال للجنوب وما قبل التحرير، ورصاصات المقاومة الوطنية ستكون لهم بالمرصاد. عيب ثمّ عيب على مجلس النواب وعلى هذه الطبقة السياسية أن تقرّ هكذا نوع من القوانين".
كانت هذه تفاصيل خبر حراك النبطية وكفررمان نفذ وقفة احتجاجية رفضا لـ"العفو عن العملاء وعودتهم" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.