الحريري: أؤيد تشكيل لجنة للتعيينات تملك صلاحيات ويختار عندها مجلس الوزراء اسماً

اعلن رئيس الحكومة السابق ​سعد الحريري​ في مداخلة له خلال الجلسة النيابية في الاونيسكو تعليقا على إقتراح القانون الرامي الى تحديد آلية التعيين في الفئة الاولى في الإدارات العامة وفي المراكز العليا في المؤسسات العامة، انه يؤيد تشكيل لجنة للتعيينات تملك صلاحيات ويختار عندها ​مجلس الوزراء​ اسماً، "وهيك ما بقى كل وزير بحط يللي بدو هوي".

اضاف الحريري عن آلية ​التعيينات​: "لماذا نريد أن نشرّع أمراً نعلم مسبقاً أنه سيتعرض للطعن أمام المجلس الدستوري؟".