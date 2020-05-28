كشفتوزيرة العدل ​ماري كلود نجم​، خلال مشاركتها في الجلسة التشريعية برئاسية رئيس مجلس النواب نبيه بري، في قصر الأونيسكو، لدرس مشاريع واقتراحات القوانين المدرَجة على جدول الأعمال وإقرارها، أنّ "​مجلس القضاء الأعلى​ رفَع لها ملحقًا للتشكيلات القضائية، وهي أحالتها على الأمانة العامة لمجلس الوزراء".

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كانت هذه تفاصيل خبر وزيرة العدل: مجلس القضاء الأعلى رفع لي ملحقا للتشكيلات القضائية وأنا أحلتها على الأمانة العامة لمجلس الوزراء لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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