فضل الله: نؤيد قانون تحديد آلية التعيين في الفئة الأولى في الإدارات العامة

اعلن عضو كتلة الوفاء للمقاومة النائب ​حسن فضل الله​ خلال مداخلة له في الجلسة التشريعية تعليقا على إقتراح القانون الرامي الى تحديد آلية التعيين في الفئة الاولى في الإدارات العامة وفي المراكز العليا في المؤسسات العامة، "تأييد قانون تحديد آلية التعيين في الفئة الأولى في الإدارات العامة، موضحا بأن أول من وضع هذه الآلية هو الوزير السابق ​محمد فنيش​.

اضاف "نحن مع آلية التعيينات وسنسير بها ولتذهب فقط إلى مجلس الوزراء الأسماء الثلاثة الناجحة في الامتحان، ونرفض أن يكون للوزير صلاحية زيادة أسماء".