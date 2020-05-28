باسيل: إقرار آلية للتعيينات بقانون هو مس بالدستور وتحديدا بصلاحيات الوزير

اعتبر رئيس تكتل لبنانان القوي النائب جبران باسيل تعليقا على إقتراح القانون الرامي الى تحديد آلية التعيين في الفئة الاولى في الإدارات العامة وفي المراكز العليا في المؤسسات العامة، بأن إقرار آلية للتعيينات بقانون هو مس ب​الدستور​ وتحديدا بصلاحيات الوزير، وقد كانت لنا تجارب مع هذا التصور أحيانا كانت مفيدة وأحيانا لم تكن كذلك وأحيانا تجاوزناها، كما أن ​الكفاءات​ ترفض أحيانا الخضوع للإمتحانات، والأجدى ان يكون هناك قانون لتنظيم أعمال ​مجلس الوزراء​ ككل.

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