أقر ​مجلس النواب​ مشروع قانون فتح اعتماد إضافي بـ1200 مليار على أن تضع ​الحكومة​ معايير الاستفادة، وقد تعهد رئيس الحكومة ​حسان دياب​ بآلية شفافة وبإعداد مشروع آخر لتخصيص مبالغ لدعم ​المدارس​ والقطاع التربوي بقيمة 300 مليار ليرة.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر مجلس النواب أقر مشروع قانون فتح اعتماد إضافي بـ1200 مليار لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.