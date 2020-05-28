زينة عكر: وزعنا حتى الآن الـ 400 ألف ليرة على 133 ألف عائلة

اعلنت نائبة رئيس الحكومة وزيرة الدفاع زينة عكر في مداخلة لها خلال جلسة مجلس النواب، الى ان الحكومة وزعت حتى الآن الـ 400 ألف ليرة على 133 ألف عائلة وتقديراتنا أن 75 ألف عائلة ستنقل أبناءها من التعليم الخاص إلى الرسمي، وأؤيد ما طرحه النائب طوني فرنجية من رصد 500 مليار للقطاع التربوي.
ولفتت الى ان مجلس النواب اقر اليوم "خطة الأمان الاجتماعي والتحفيز" التي تبلغ قيمتها 1200 مليار ليرة وذلك لدعم الأسر والمؤسسات الصناعية الصغيرة والمزارعين والحرفيين. ستُحدد آلية التوزيع والمستفيدين عبر قرارات ومراسيم صادرة عن مجلس الوزراء. شكراً لمجلس النواب ورئيسه نبيه بري.
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