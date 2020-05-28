طوني فرنجيه: نؤيد اقتراح الـ 1200 مليار ليرة لمساعدة المحتاجين

اعلن عضو التكتل الوطني النائب طوني فرنجيه خلال انعقاد ​الجلسة التشريعية​ في ​قصر الاونيسكو​، "تاييده اقتراح الـ 1200 مليار ليرة لمساعدة المحتاجين ونطالب بمبلغ يصل إلى 500 مليار ليرة لمساعدة الناس و​المدارس​ في موضوع الأقساط".

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