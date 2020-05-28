علي حسن خليل: لسنا مع اقتراح باسيل بتخصيص 300 مليار ليرة للتعليم الخاص

اشار عضو ​كتلة التنمية والتحرير​ النائب ​علي حسن خليل​ في مداخلة له في ​المجلس النيابي​، الى اننا لسنا مع اقتراح رئيس تكتل ​لبنان القوي​ النائب ​جبران باسيل​ بتخصيص 300 مليار ليرة للتعليم الخاص، ونؤيد طرح النائبة ​بهية الحريري​ بتخصيصها للقطاع التربوي الرسمي الذي سيشهد في المرحلة المقبلة إقبالا. إضغط للمزيد

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