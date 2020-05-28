- 1/3
- 2/3
- 3/3
أعلنت وزارة الصحة العامة في تقريرها اليومي، "تسجيل 7 حالات جديدة مُصابة بفيروس "كورونا" المستجد، ليرتفع العدد التراكمي للإصابات منذ 21 شباط الماضي إلى 1168 حالة".
وأوضحت أنّه "تمّ تسجيل 4 حالات إصابة بين المقيمين خلال الساعات الـ24 الماضية (جميعها من المخالطين)، و3 حالات بين الوافدين"، لافتةً إلى أنّه "تمّ تسجيل 7 حالات شفاء جديدة، ما يرفع عدد حالات الشفاء من الفيروس إلى 699. كما لم تُسجّل أي حالة وفاة جديدة خلال الساعات الـ24 الماضية". وذكرت الوزارة "أنّها أجرت 1459 فحوص "كورونا".
كانت هذه تفاصيل خبر وزارة الصحة: تسجيل 7 إصابات جديدة بكورونا وارتفاع العدد الإجمالي للحالات إلى 1168 لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.