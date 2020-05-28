وزارة الصحة: تسجيل 7 إصابات جديدة بكورونا وارتفاع العدد الإجمالي للحالات إلى 1168

أعلنت ​وزارة الصحة العامة​ في تقريرها اليومي، "تسجيل 7 حالات جديدة مُصابة بفيروس "كورونا" المستجد، ليرتفع العدد التراكمي للإصابات منذ 21 شباط الماضي إلى 1168 حالة".

وأوضحت أنّه "تمّ تسجيل 4 حالات إصابة بين المقيمين خلال الساعات الـ24 الماضية (جميعها من المخالطين)، و3 حالات بين الوافدين"، لافتةً إلى أنّه "تمّ تسجيل 7 حالات شفاء جديدة، ما يرفع عدد حالات الشفاء من الفيروس إلى 699. كما لم تُسجّل أي حالة وفاة جديدة خلال الساعات الـ24 الماضية". وذكرت الوزارة "أنّها أجرت 1459 فحوص "كورونا".