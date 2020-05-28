الحريري يصل الى الجلسة التشريعية تزامناً مع مناقشة قانون العفو العام

أفادت قناة الـ"MTV" عن وصول رئيس ​الحكومة​ الأسبق، النائب ​سعد الحريري​ الى ​الجلسة التشريعية​ المنعقدة في ​قصر الأونيسكو​، تزامناً مع مناقشة قانون ​العفو العام​. إضغط للمزيد

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