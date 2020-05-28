دياب عن طلبه قرض الـ 1200 مليار: الهدف منها تأمين شبكة أمان إجتماعي

علّق رئيس الحكومة ​حسان دياب​ على مشروع القانون المتعلق بفتح اعتماد إضافي في موازنة عام 2020 بقيمة 1200 مليار لمواجهة تداعيات كورونا، مؤكدا ان "الهدف تشكيل شبكة امان والمستفدين منها اكثر من ربع مليون عائلة و​تفاصيل​ الخطة وزعت على اللجان".

ولفت إلى ان "تجربة توزيع 400 ألف ليرة على العائلات المحتاجة كانت ناجحة وأؤيد ما طرحته النائبة بهية الحريري لجهة تخصيص 300 مليار ليرة لدعم القطاع التربوي شرط ألا تكون من ضمن الـ 1200 مليار".

تصريح دياب أتى بعد كلام للنائب أكرم شهيب قال خلاله: "أمامنا 7 سطور تطلب الحكومة خلالها 1200 مليار غير مذكور مصدرها وآلية توزيعها الا انه يجب أن تحدد آلية الانفاق مع ضوابط رقابية وخصوصا ان التجربة الاولى بتوزيع الـ400 ألف على الاكثر فقراً لم تكن ناجحة لولا تدخل الجيش​​​​​​​".