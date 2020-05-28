اثار رئيس حزب الكتائب سامي الجميل ما ينشر على مواقع التواصل الاجتماعي ضد عودة العملاء من اسرائيل بعنوان "حقن رصاصة"، مشيرا الى ان "هناك حملة تخوين وتشهير تطال المجلس النيابي واحزابنا، وقد تم وضع صورنا على مواقع التواصل الاجتماعي".
ورد بري قائلا "كرامة المجلس النيابي مصانة، وكرامة المجلس النيابي من كرامتي وكرامة المجلس ككل، وهذه مواقع التواصل من الرئيس الاميركي دونالد ترامب الى اخر الدنيا لا احد يمون عليها الا رب العالمين، وكلامك ليس بالنظام".
ورد سامي الجميل معترضا بأن بري لا يسمح للنواب بالتعبير عن ارائهم خصوصا بأنه لا يوجد اوراق واردة، وهناك مشكلة عدالة في البلد وهو ينهار اقتصاديا واجتماعيا، وهذا غير مقبول ان نستمر على هذا المنوال.
فرد بري قائلا "من الجلسة المقبلة سنبدا بالاوراق الواردة".
وكانت النائب بولا يعقوبيان اثارت موضوع تجاوز الاوراق الواردة وكان الامور معلبة ولا يجوز ان نستمر هكذا، ورد بري ان الجلسة القادمة سيكون هناك اوراق ورادة.
كانت هذه تفاصيل خبر سامي الجميل يعترض على حملة التخوين بعنوان "حقن رصاص" وبري يرد "كرامة المجلس النيابي مصانة" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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