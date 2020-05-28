ارجاء اقرار القانون المتعلق بتمويل مشروع الاسكان الى بعد الظهر

ارجأ ​مجلس النواب​ في جلسته المنعقدة في قصر الاونيسكو الموافقة على إبرام إتفاقية قرض بين ​الجمهورية​ اللبنانية والصندوق العربي للإنماء الإقتصادي والإجتماعي للمساهمة في تمويل مشروع الإسكان (المرحلة الثانية) بقيمة 50 مليون دينار كويتي (170 مليون ​دولار​) الى بعد الظهر بسبب اختلاف وجهات النظر.

وقد اوضح وزير ​المال​ ​غازي وزني​ خلال الجلسة، بان هذا القانون يستفيد منه من رابته 10 اضعاف الحد الادنى، اي ما يقارب الـ6 مليون ونيف، مما ادى الى اعتراض النواب، وقد اعتبر ​وزير المالية​ ان الفروقات المالية في هذا المشروع تحتاج الى ​مصرف لبنان​ الذي يحق له البحث فيه لذلك ارجئ.