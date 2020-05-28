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نصر المجالي: كشف تقرير نشر في لندن، اليوم الخميس، أن شهر أبريل 2020 كان شهر الموت في بريطانيا، حيث توفي ما مجموعه 88153 شخصًا في "إنكلترا وويلز"، مما يجعله أكثر الشهور دموية على الإطلاق.

ويشكل الرقم الكارثي، أكثر من ضعف عدد الأشخاص الذين لقوا حتفهم في أبريل من العام الماضي (44123) أو في فبراير، قبل بدء تفشي الفيروس التاجي (43653).

ويوضّح الرقم الذي نشره مكتب الإحصاءات الوطنية الحكومي، ونقلت بعض تفاصيله صحيفة (ديلي ميل) بما لا يدع مجالا للشك بأن وصول فيروس كورونا Covid-19 إلى بريطانيا أدى إلى وفاة الناس بمعدل مرتين في الشهر العادي.

لندن الأكثر تأثراً

وفي لندن العاصمة، كان هذا التأثير أسوأ، حيث كان عدد الأشخاص الذين ماتوا في أبريل ثلاثة أضعاف ما كان عليه في نفس الشهر من العام الماضي.

وبلغ عدد الوفيات في جميع أنحاء البلاد في أبريل الماضي 27764، بحسب الأشخاص الذين لديهم فيروسات تاجية مدرجة كسبب رسمي للوفاة.

لكن الخبراء يقولون إن عدد القتلى الحقيقي للعدوى أعلى بكثير لأن العديد من المرضى لن يتم تشخيصهم أو أن سبب الوفاة غير دقيق.

وظهرت "الوفيات الزائدة" أيضًا كمشكلة، حيث أدى الوباء إلى وفاة الناس لأسباب أخرى غير الفيروس لأنهم لم يتمكنوا من الحصول على نفس الرعاية الطبية التي كانوا سيحصلون عليها لولا ذلك.

وكانت بيانات سابقة من مكتب الإحصاءات الوطنية أظهرت أن يناير 2018 شهد أكبر عدد من الوفيات حتى الآن، حيث كانت هنك 64154 حالة وفاة.

وتظهر إحصاءات مكتب الإحصاءات الوطنية ONS المنشورة يوم الخميس عدد الأشخاص الذين لقوا حتفهم لأي سبب، شهرًا بعد شهر.

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وفيات يناير

في يناير من هذا العام، توفي 56،706 شخصًا في إنكلترا وويلز، والتي كانت مرتفعة ولكن لم يسمع بها في الشتاء، وأعقب ذلك 46653 في فبراير و49723 في مارس.

ومع ذلك، فقد حقق شهر أبريل ارتفاعًا كبيرًا إلى 88153 - 0.15 في المائة من مجموع السكان.

وحدثت الوفاة الأولى من فيروس كورونا في مستشفى تابع للخدمة الصحية الوطنية NHS في إنكلترا في 2 مارس وكان هناك 3،857 خلال ذلك الشهر. وكانت هناك 17774 حالة وفاة في أبريل.

الزيادة الأكبر

وعلى صعيد مختلف أقاليم المملكة المتحدة، حدثت أكبر زيادة في الوفيات بين أبريل من العام الماضي وأبريل من هذا العام في لندن، حيث ارتفعت بنسبة 197 في المائة من 4،102 إلى 12،175.

كما تضاعفت أكثر من الضعف في مناطق (وست ميدلاندز)، التي تتمحور حول برمنغهام، من 4،527 إلى 9،932 (119 في المائة). وفي الشمال الغربي، بما في ذلك لانكشاير وكمبريا ومانشستر، ارتفعت بنسبة 112 في المائة من 5835 إلى 12354.

وشهدت مناطق أخرى من البلاد زيادات كبيرة لكن أعدادها كانت أقل من الضعف. ووقعت معظم الوفيات المطلقة في الجنوب الشرقي، الذي يشمل مقاطعات ساري، هامبشاير وكينت، حيث توفي 12823 شخصًا في أبريل. وكانت هذه زيادة بنسبة 90 في المائة على 6765 شخصًا في أبريل 2019.

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