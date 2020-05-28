شكرا لقرائتكم خبر عن عضو "صحة البرلمان" يكشف المسموح به من بروتوكولات علاج كورونا في المنازل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حذر الدكتور أيمن أبو العلا، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب المصريين الأحرار، عضو لجنة الصحة بمجلس النواب، من استمرار حالة التساهل والاستهتار في التعامل مع فيروس كورونا، قائلا: "بسبب الأسبوع الأخير قبل نهاية شهر رمضان والتدافع لشراء كحك ولبس العيد بدون اتباع الإرشادات الوقائية ، قاربنا على الألف إصابة يوميا".

وقال أبو العلا، في تصريحات له: "وصول العدد إلى أكثر من ٩٠٠ إصابة يعني أننا في حاجة إلى ٩ مستشفيات يوميا لاستيعاب الأعداد"، وفيما يتعلق بأعداد الوفيات، قال أبو العلا: "إننا لا زلنا في المعدل المعقول، فضلا عن زيادة مقبولة في أعداد المتعافين من فيروس كورونا".

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وأكد الدكتور أيمن أبو العلا، أن العلاج الأوحد لفيروس كورونا حتى الآن هو الحرص من جانب المواطنين والالتزام بكافة التعليمات والإجراءات الاحترازية والوقائية في مواجهة الفيروس، مؤكدا أنه ما زال أمامنا فرصة في تقليل الضغط على القطاع الطبي، والإجازة الحالية أيضا تساعدنا في تحقيق ذلك.

وحول بروتوكولات العلاج من فيروس كورونا في المنازل، أشار عضو لجنة الصحة بالبرلمان، إلى أن هناك بروتوكولات علاج كثيرة للغاية، إلا أن هناك بعض المراحل التي يجب فيها التعامل وفقا لإرشادات الطبيب، مؤكدا أنه مسموح مثلا باستخدام بعض أدوية الفيتامينات في المنازل.

وتابع: أعراض الكورونا من ارتفاع متواصل في درجات الحرارة والكحة الشديدة والإرهاق لابد من المتابعة فورا في هذه الحالة مع الطبيب، مؤكدا خطورة استخدام أدوية علاج الملاريا أو أدوية مقاومة التجلطات في المنازل بدون استشارة طبيب أو وفقا لبروتوكولات علاج فيروس كورونا. وفيما يتعلق بالعلاج في المستشفيات الخاصة، أشار أبو العلا، إلى أنه تقدم باقتراح برغبة للبرلمان من أجل وضع تسعيرة جبرية للعزل بمستشفيات القطاع الخاص حرصا على عدم المغالاة بصورة كبيرة. وحول أزمة الأطباء التي ظهرت مؤخرا، أشار إلى أن أطباء مصر على العهد في خدمة المواطنين، مشيرا إلى أن الأزمة التي حدثت تدخل فيها شياطين السوشيال ميديا بهدف الوقيعة بين الأطباء والمواطنين، وأوضح أن مطالب الأطباء الدولة تعلمها جيدا، قائلا: ومن ينسحب من الميدان خائن، وكذلك من يقصر في حق الأطباء فهو يشارك في جريمة. واستطرد: "الدولة واعية في توفير كل سبل الحماية اللازمة للفريق الطبي والمواطنين"، مؤكدا أنه تم التعامل مع الأزمة من خلال فتح تحقيق في وقائع وفيات الطاقم الطبي، وفي نفس الوقت اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لتوفير أماكن للعزل وتوفير الحماية اللازمة للأطباء باعتبارهم خط الدفاع الأول عن صحة المصريين. وأكد الدكتور أيمن أبو العلا، أن هناك سباق كبير من أجل إيجاد لقاحات فيروس كورونا.