شكرا لقرائتكم خبر عن السيسي: نقف معا في لحظة مهمة لمواجهة وباء كورونا.. والأعداء يحاولون التشكيك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال الرئيس عبد الفتاح السيسى، إننا نقف معا في لحظة هامة من عمر الوطن في مواجهة وباء كورونا، الذي يتطلب من الجميع استمرار التكاتف والتضامن، لعبور هذه المحنة بسلام والمحافظة على ما حققناه من نجاح في مختلف المجالات .

وتابع الرئيس على صفحته الرسمية بالفيس بوك: "وفي ظل الجهود التي تبذلها الدولة المصرية حكومةً وشعباً في مواجهة هذا الوباء و الاستمرار في تنفيذ خطط التنمية والحفاظ على الاستقرار الإقتصادى في أصعب الظروف، يحاول أعداء الوطن من المتربصين التشكيك فيما تقوم الدولة به من جهد و إنجاز ".

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وأكد الرئيس ثقته العالية في هذا الشعب الذي يبرهن دائما في الظروف الصعبة على صلابته وأصالة معدنه وقدرته على مجابهة هذه الحملات والتصدي لها.

خاتماً: "حفظ الله مصر والمصريين، تحيا مصر.. تحيا مصر.. تحيا مصر"