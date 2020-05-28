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تصل لـ40 درجة.. الأرصاد: موجة حارة جديدة تستمر 3 أيام الأسبوع المقبل

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد عبدالناصر:

قال الدكتور محمود شاهين، مدير إدارة التنبؤات الجوية بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، إن البلاد تتعرض لموجة حارة جديدة بداية من يوم الاثنين المقبل حتى الأربعاء، على أن تكون ذروتها يومي الثلاثاء والأربعاء.

وأضاف شاهين، لمصراوي، اليوم الخميس، أن الموجة الحارة الجديدة أقل من الموجة الشديدة التي تعرضت لها البلاد الأيام الماضية، لافتًا إلى أن درجات الحرارة ستتراوح بين 38 إلى 40 درجة على القاهرة.

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وأشار إلى أن حالة الطقس ستكون مائلة للبرودة خلال ساعات الليل على أغلب المناطق حيث تتراوح درجات الحرارة الصغرى بين 17 إلى 18 درجة على القاهرة والوجة البحري والسواحل الشمالية، وشمال سيناء، بينما تصل لـ22 درجة على جوب سيناء، وجنوب الصعيد.

وأكد أن أبرز الظواهر الجوية، المتوقع حدوثها خلال الموجه الحارة، تمثلت في الشبورة المائية في الصباح الباكر على الوجه البحري والسواحل الشمالية، ونشاط للرياح على القاهرة والوجه البحري والسواحل الشمالية الصعيد.

وأوضح أن سبب الموجه الحارة، منخفض السودان الموسمي، لافتًا إلى أن تبدأ حالة التحسن بداية من يوم الخميس.

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مصراوى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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