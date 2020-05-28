محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد نصار:
قالت النقابة العامة للأطباء في بيان مقتضب، عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، إن الدكتور حسين خيري، نقيب الأطباء في طريقه للقاء عاجل مع رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي.
وأضافت النقابة، في بيانها، أن اللقاء سيعقد بمقر رئاسة مجلس الوزراء، دون ذكر أي تفاصيل أخرى.
وكانت انتشرت حالة من الخلاف بين نقابة الأطباء وبين وزارة الصحة والسكان خلال الأيام الماضية نتيجة اتهامات من جانب النقابة للوزارة بالإهمال في رعاية الأطباء مصابي كورونا وعدم توفير الحماية اللازمة لهم ما أدى إلى وفاة عدد منهم وإصابة آخرين.
كانت هذه تفاصيل خبر في ظل كورونا.. "الأطباء": رئيس الوزراء يعقد اجتماعًا عاجلًا مع النقيب لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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