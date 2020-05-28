محافظ أسوان يعتمد نتيجة الشهادة الإعدادية بنسبة نجاح 99.5%

محمد اسماعيل - القاهرة - أسوان– إيهاب عمران:

اعتمد اللواء أشرف عطية محافظ أسوان، اليوم الخميس، نتيجة الفصل الدراسي الثاني للشهادة الإعدادية للعام الدراسي الحالي 2019/2020 بنسبة نجاح بلغت 99.5% بحضور عبدالكريم لطفي مدير عام التعليم العام بمديرية التربية والتعليم.

ووجه "عطية" التهنئة للطلاب الناجحين في تقييم المشروعات البحثية، متمنيًا لهم دوام التفوق والنجاح مع بذل المزيد من الجهد والتحصيل الدراسي لتحقيق أفضل النتائج في المراحل التعليمية التالية.

ومن جانبه صرح عبدالكريم لطفي، بأن الطلاب الذين قدموا مشروعات بحثية في الدور الثاني للشهادة الإعدادية بلغ 24 ألف و14 طالبًا وطالبة، اجتاز منهم 23 ألف 889 طالبًا وطالبة بمدارس التعليم العام واللغات، لافتاً إلى أنه بالنسبة للشهادة الإعدادية للتربية الخاصة (الصم وضعاف السمع والمكفوفين ) فقد بلغت نسبة النجاح 100%، بينما بلغت نسبة النجاح بالشهادة الإعدادية المهنية 94%.