امتنع الكرملين، اليوم الخميس، عن الإدلاء بتعليقات إضافية بشأن تفكير روسيا قبل اجتماع بين مجموعة أوبك+ لكبار منتجيالنفط الشهر المقبل، وفقًا لما أوردته وكالة رويترز.
واتفق الرئيس الروسي فلاديمير بوتينوولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان خلال محادثة عبر الهاتف على تعزيز التنسيق الوثيق بشأن قيود إنتاج النفط بحسب ما قاله الكرملين أمس الأربعاء.
كانت هذه تفاصيل خبر الكرملين يمتنع عن الإدلاء بتعليقات إضافية بشأن اتفاق أوبك+ لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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