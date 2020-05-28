الكرملين يمتنع عن الإدلاء بتعليقات إضافية بشأن اتفاق أوبك+

امتنع الكرملين، اليوم الخميس، عن الإدلاء بتعليقات إضافية بشأن تفكير روسيا قبل اجتماع بين مجموعة أوبك+ لكبار منتجي

النفط الشهر المقبل، وفقًا لما أوردته وكالة رويترز.

واتفق الرئيس الروسي فلاديمير بوتين