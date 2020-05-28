العثور على مسجل قمرة القيادة الخاص بالطائرة الباكستانية المنكوبة

قال متحدث باسم الخطوط الجوية الدولية الباكستانية إن فرق البحث عثرت يوم الخميس على مسجل صوت قمرة القيادة بين حطام الطائرة التي سقطت الأسبوع الماضي وفقا لما أوردته وكالة رويترز. رويترز. وتحطمت طائرة الخطوط الجوية الدولية الباكستانية من طراز إيرباص إيه320 يوم الجمعة الماضي في منطقة سكنية مزدحمة بمدينة كراتشي الساحلية، مما أودى بحياة 97 شخصا ممن كانوا على متنها. ونجا شخصان. بحياة 97 شخصا ممن كانوا على متنها. ونجا شخصان. وقال المتحدث عبد الله خان في بيان ”استؤنفت عمليات البحث صباح اليوم وتم العثور على مسجل الصوت مدفونا تحت الأنقاض... العثور على مسجل الصوت الخاص بقمرة القيادة سيساعد كثيرا في التحقيق.

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