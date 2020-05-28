البرلماني العراقي للحكومة: اضغطوا على تركيا في "حرب المياه"

طالب نائب في البرلمان العراقي حكومة بلاده بالضغط على الجارة تركيا، من أجل زيادة حصة العراق المائية، وذلك عقب تشغيل أنقرة لسد جديد فوق نهر دجلة، بحسب شبكة سكاى نيوز عربية.

كانت تركيا بدأت قبل أيام عدة بملء خزان سد إليسو، الذي بدأت أنقرة في إنشائه عام 2016 على الحدود مع العراق.

وسيؤدي هذا الأمر عمليًا إلى تقليل كمية المياه التي تصل إلى العراق، وهي قليلة أصلًا، بحسب ما يقول العراقيون.

ويعد نهر دجلة، إلى جانب الفرات، شريان الحياة بالنسبة للكثير من العراقيين، إذ يغذي النهران محطات المياه، وتستخدم مياههما لري الحقول على طول ضفتيهما.

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وقال النائب منصور البعيجي، عضو لجنة الزراعة والمياه في البرلمان العراقي

في بيان، إنه ينبغي على حكومة بغداد استخدام الملف الاقتصادي للضغط على دول منابع المياه من أجل زيادة حصة العراق المائية، واصفا الأمر بـ"حرب المياه".

وطالب رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي باستخدام كل الوسائل المتاحة، لا سيما الأدوات الاقتصادية، للضغط على تركيا في ملف المياه.

وناشد البعيجي السلطات بعدم اتخاذ موقف المتفرج جراء ما يحصل من جراء "حرب المياه" التي يتعرض لها العراق منذ فترة طويلة من دول المنبع.