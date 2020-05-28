"الخطوط الكويتية" تسرح 1500 موظف من الوافدين

ذكرت جريدة "القبس" الكويتية، اليوم الخميس، إن الخطوط الجوية الكويتية تعتزم تسريح 1500 موظف أجنبي من العاملين لديها، في ظل الصعوبات التي تواجهها بسبب تداعيات أزمة فيروس كورونا.
قالت "القبس"، إن الشركة لديها 6 آلاف عامل، منهم ألف كويتي فقط، وإنعملية التسريح لن تشمل الكويتيين، ولا الخليجيين العاملين بالشركة، ولا المتزوجين من كويتيين أو كويتيات.
ونقلت عن مصدر أنه جرى تشكيل لجنة من الإدارة العليا ومن نقابة العاملين بالشركة لمتابعة تنفيذخطة تخفيض عدد الموظفين الأجانب، بعد أن اتخذ الرئيس التنفيذي القرار في هذا الشأن.
ويأتي ذلك وفقا لخطة، تعتزم "الكويتية" تنفيذها حاليا، بعد أن توقفت عملياتها منذ اتخاذ الحكومة الإجراءات الاحترازية لمواجهة جائحة كورونا في مارس الماضي.
وتعد شركات الطيران والسياحة الأكثر تضررا من جائحة كورونا بسبب الإجراءات المفروضة لاحتواء تفشي فيروس كورونا.
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