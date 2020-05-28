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ودعت الحكومات إلى “وضع خطط للحفاظ على سلامة شعوبها أثناء موجات الحر مع حمايتهم من فيروس كورونا المستجد”.
وأوضحت خلال مؤتمر صحفي عبر الإنترنت في جنيف أنه “إذا كان الجلوس في مكان عام مكيف ومغلق فكرة جيدة في حال حدوث موجة حر، فإنه يتعارض مع توصيات الصحة العامة المرتبطة بالوباء”.
وأشارت الى أنهمن المتوقع أن يسجل فصل الصيف في نصف الكرة الشمالي درجات حرارة قياسية.
ولفتت الى أن “العالم يعيش حاليا في إحدى أكثر السنوات حراً. بالنسبة الى كثيرين، يزيد كوفيد-19 من المخاطر الصحية المرتبطة بالحرارة”.
وشددت على أن “الوباء يجعل إدارة موجات الحر أكثر صعوبة”، مؤكدة “أننا ننسق مع منظمات أخرى من أجل تنبيه السياسيين لمحاولة مساعدتهم في التعامل مع الخطر المزدوج المتمثل في الحرارة ووباء كوفيد 19”.
كانت هذه تفاصيل خبر المنظمة العالمية للأرصاد الجوية: “كورونا” ستزيد من المخاطر الصحية المرتبطة بموجات الحر لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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