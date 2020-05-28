كتب هاني نصر العربي في الخميس 28 مايو 2020 12:20 مساءً - انت الان تقراء خبر الإمارات: 563 إصابة جديدة بكورونا و 314 حالة شفاء و 3 وفيات والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلنت وزارة الصحة الإماراتية، اليوم الخميس، تسجيل 563 إصابة جديدة بفيروس كورونا و 314 حالة شفاء و 3 وفيات، وفقًا لقناة سكاي نيوز عربية.

وكانت دولة الإمارات العربية المتحدة، أعلنت في وقت سابق عن عودة العمل في الوزارات والهيئات والمؤسسات الاتحادية بنسبة 30% اعتباراً من يوم الأحد المقبل الموافق 31 مايو الجاري.

وجاء القرار في إطار الخطة الشاملة لحكومة الإمارات الاتحادية بشأن العودة التدريجية للحياة الطبيعية في الإمارات مع مراعاة التطبيق الدقيق والكامل لكافة الإجراءات الوقائية والتدابير الاحترازية الموصى بها من قبل مختلف الجهات المعنية، والمعمول بها حالياً في العديد من القطاعات الحيوية، والتي لم تتوقف منذ بدء تقييد الحركة.

وفي وقت سابق من اليوم، وافق ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي لإمارة دبي الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، على قرار عودة العمل في دوائر حكومة دبي بنسبة 50% اعتباراً من يوم الأحد المقبل.

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وأعلنت الإمارات عن إجراء أكثر من 27 ألف فحص لفيروس كورونا المستجد المسبب لمرض "كوفيد - 19"، وتم الكشف عن 883 إصابة جديدة، و389 حالة شفاء جديدة ليرتفع بذلك عدد حالات الشفاء إلى أكثر من 16 ألفا.

هذا ويواجه العالم منذ شهر يناير الماضي، أزمة متدهورة ناتجة عن تفشي فيروس كورونا، الذي بدأ انتشاره منذ ديسمبر 2019 من مدينة ووهان الصينية وأدى إلى خسائر ضخمة في كثير من قطاعات الاقتصاد خاصة النقل والسياحة والمجال الترفيهي، وانهيار البورصات العالمية وتسارع هبوط أسواق الطاقة.

وعلى مستوى العالم، تجاوز عدد الإصابات بفيروس كورونا الذي ظهر لأول مرة في وسط الصين نهاية العام الماضي لـ 5,643 مليون إصابة، بينهم أكثر من 350 ألف حالة وفاة، وأكثر من 2,408 مليون حالة شفاء.

وعُطلت الدراسة في عدد من الدول حول العالم، إلى جانب إلغاء العديد من الفعاليات والأحداث العامة وعزل مئات ملايين المواطنين وفرض قيود كلية على حركة المواطنين، كما أوقفت عدة دول الرحلات الجوية والبرية بين بعضها البعض خشية استمرار انتشار الفيروس.