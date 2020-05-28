كتب هاني نصر العربي في الخميس 28 مايو 2020 12:20 مساءً - انت الان تقراء خبر بدء نظام اختبار وتتبع فيروس كورونا في إنجلترا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

بدأت السلطات في إنجلترا نظام اختبار وتتبع فيروس كورونا لمحاولة السيطرة على الفيروس، حيث واجهت الحكومة البريطانية تساؤلات حول مدى التزام الناس عن كثب بخدمة اختبار وتتبع الفيروس، اليوم الخميس، وسط استمرار الخلاف حول قيام أقرب مستشار رئيس الوزراء برحلة لمسافات طويلة أثناء الإغلاق.

يعتبر النظام الجديد، المعمول به في إنجلترا اعتبارًا من اليوم الخميس، حاسمًا للمساعدة في تخفيف إجراءات الإغلاق. سيُطلب من الأشخاص الذين ثبتت إصابتهم بفيروس كورونا المستجد عزل لمدة 14 يومًا، حتى لو لم يكن لديهم أعراض، كما أوردت وكالة "رويترز".

يواصل المشرعون من حزب المحافظين الحاكم إضافة أسمائهم إلى أولئك الذين يطالبون باستقالة دومينيك كامينجز، بعد أن تبين أنه سافر 400 كيلومتر (250 ميلا) في مارس مع ابنه البالغ من العمر أربع سنوات وزوجته، التي كانت مريضة في ذلك الوقت، لتكون قريبة من الأقارب.

ولدى سؤاله عن سبب التزام الجمهور بالقواعد عندما يعتقد الكثيرون أن كامينجز لم يفعل ذلك، قال وزير الصحة، مات هانكوك، لإذاعة "بي بي سي": "ستفهم الغالبية العظمى من الناس أنه من مصلحة الجميع أن يتبع أولئك المعرضون لخطر أعلى هذه التعليمات ... ومن المهم جدًا أن يفعلوا ذلك."

وأضاف: "بصراحة هذا الأمر يتعلق بكيفية خروجنا من هذا الإغلاق بأكثر الطرق أمانًا، كدولة، دون الحصول على لقاح أو علاج فعال."

وقال أيضًا، إن أصحاب العمل يجب أن يدفعوا أجور أي شخص يطلب منهم البقاء في المنزل والعزل بالخدمة لأن هذا يعادل في قانون العمل أن يكون خارج المرض.

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ستعتمد خدمة البحث عن المفقودين، التي سيكون لها فريق عمل مكون من 40.000 متخصص لاختبار أولئك الذين يعانون من الأعراض وتحديد جهات الاتصال الخاصة بهم، في البداية على ما وصفته الحكومة بأن الأشخاص يقومون "بواجبهم المدني"، لكن يمكن فرض العقوبات إذا لم يمتثل الناس.

لدى اسكتلندا وويلز وأيرلندا الشمالية برامج مماثلة على وشك الإطلاق أو قيد التشغيل بالفعل.

تخلت بريطانيا، التي لديها ثاني أكبر عدد من الوفيات بسبب الفيروس على مستوى العالم، عن استراتيجية الاختبار والتتبع في مارس عندما بدأ الفيروس في الانتشار بشكل كبير وكان هناك قدرة غير كافية لاختبار أكثر من جزء صغير من المصابين بالأعراض.

وتقول الحكومة، إن هناك الآن سعة كافية لجميع الذين يحتاجون إلى اختبارات للحصول عليها. تهدف إلى توفير نتائج الاختبار في غضون 24 ساعة.

وقال "هانكوك"، أيضًا، إن تطبيق التتبع المصاحب، الذي يتم تجربته على جزيرة وايت ويمكن أن يساعد في تحديد جهات الاتصال المجهولة، جاهز ولكن لم يتم جلبه بعد.

تستعد بريطانيا لبدء إعادة فتح متاجر البيع بالتجزئة والمدارس غير الضرورية، ويمكن أن تسمح بمزيد من التواصل الاجتماعي قريبًا لملايين الأشخاص الذين ظلوا عالقين في منازلهم منذ مارس.