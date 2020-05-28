كتب هاني نصر العربي في الخميس 28 مايو 2020 12:20 مساءً - انت الان تقراء خبر تايوان تتطلع لمزيد من مشتريات الأسلحة الأمريكية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلنت وزارة الدفاع في تايوان، اليوم الخميس، أن تايوان تعتزم شراء صواريخ هاربون المضادة للسفن من طراز بوينج الأرضية الصنع كجزء من جهودها للتحديث العسكري، وهي أحدث عملية شراء من الولايات المتحدة الأمريكية للتعامل مع تهديد متزايد من الصين.

وردًا على أسئلة في البرلمان، أكد نائب وزير الدفاع تشانج تشي بينج، أن تايوان تخطط لشراء صواريخ هاربون من الولايات المتحدة لتكون بمثابة صاروخ كروز ساحلي للدفاع، كما أوردت وكالة "رويترز".

وأضاف "تشانج"، أنه إذا وافقت الولايات المتحدة على بيع طائرات هاربون، فيجب أن تستقبلها تايوان في عام 2023.

الولايات المتحدة، مثل معظم البلدان، ليس لديها علاقات دبلوماسية رسمية مع تايوان، لكنها ملزمة بموجب القانون لتزويد الجزيرة الديمقراطية بالوسائل للدفاع عن نفسها.

إن الصين، التي تدعي أن الجزيرة التي يحكمها ديمقراطيًا كأراضيها، تدين بشكل روتيني مبيعات الأسلحة الأمريكية إلى تايوان.

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وتعزز تايوان دفاعاتها في مواجهة ما تراه تحركات متزايدة التهديد من قبل بكين، مثل القوات الجوية الصينية المنتظمة والمناورات البحرية بالقرب من تايوان.

في حين أن جيش تايوان مدرب جيدًا ومجهز جيدًا بأجهزة أمريكية في الغالب، فإن الصين تتمتع بتفوق رقمي كبير وتضيف معدات متقدمة خاصة بها مثل المقاتلات الشبح.

أبلغت الحكومة الأمريكية الأسبوع الماضي الكونجرس باحتمال بيع طوربيدات متطورة لتايوان بقيمة حوالي 180 مليون دولار، مما أدى إلى تدهور العلاقات المتوترة بالفعل بين واشنطن وبكين.

نددت الصين بدعم إدارة ترامب المتزايد لتايوان. وتعتقد بكين أن الرئيسة التايوانية، تساي إنج-ون، انفصالية مصمم على إعلان الاستقلال الرسمي للجزيرة.