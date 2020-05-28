كتب هاني نصر العربي في الخميس 28 مايو 2020 12:20 مساءً - انت الان تقراء خبر البرلمان الصيني يوافق على مشروع قانون أمن هونج كونج والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

وافق البرلمان الصيني بأغلبية، اليوم الخميس، على قرار للمضي قدمًا في تشريع الأمن القومي لإقليم هونج كونج الذي يخشى نشطاء الديمقراطية في المدينة والدول الغربية من أن يهدد استقلالها وحرياتها الخاصة.

انفجر أعضاء البرلمان الصيني، المجلس الشعبي الوطني، في قاعة الشعب الكبرى غرب ميدان تيانانمن في بكين، وسط تصفيق مطول عندما أظهر عدد الأصوات 2878 صوتا لصالح قرار المضي قدما في التشريع، مع امتناع ستة أعضاء عن التصويت، كما أوردت وكالة "رويترز".

ومن المتوقع صياغة تفاصيل القانون في الأسابيع المقبلة. ومن المتوقع أن يتم سنه قبل سبتمبر.

وقالت السلطات في الصين، إن التشريع سيهدف إلى معالجة الانفصال والتخريب والإرهاب والتدخل الأجنبي في المدينة، لكن الخطة التي كشف النقاب عنها في بكين الأسبوع الماضي أثارت أول احتجاجات كبيرة في هونج كونج منذ شهور.

كانت شرطة مكافحة الشغب متأهبة في هونج كونج حيث ناقش المشرعون فيها تشريعًا آخر، وهو مشروع قانون يجرم عدم احترام النشيد الوطني الصيني، بينما دعمت الولايات المتحدة الضغوط الهادفة إلى الحفاظ على استقلالية المدينة.

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تجمع العشرات من المتظاهرين في مركز تجاري لترديد الشعارات ولكن لم يكن هناك تكرار للاضطرابات في اليوم السابق عندما قامت الشرطة باعتقال 360 حيث خرج الآلاف إلى الشوارع في غضب بسبب قانون النشيد وتشريع الأمن القومي الذي اقترحته الصين.

في العام الماضي، اهتزت المدينة لعدة أشهر بسبب المظاهرات العنيفة المؤيدة للديمقراطية في كثير من الأحيان بسبب محاولة فاشلة لإدخال قانون تسليم المجرمين إلى الصين.

يثير القانون الأمني للحكومة الصينية للمدينة مخاوف في هونج كونج وخارجها من أن بكين تفرض سلطتها وتآكل درجة عالية من الاستقلال الذاتي الذي تمتعت به المستعمرة البريطانية السابقة بموجب صيغة "دولة واحدة ونظامان" منذ عودتها إلى الصين حكم عام 1997.

وتقول السلطات الصينية والحكومة المدعومة من بكين في هونج كونج، إنه لا يوجد تهديد لاستقلالية المدينة وإن القانون الجديد سوف يركز بإحكام.