صحة وادي حضرموت تصدر البيان الثامن عشر الخاص بكورونا

الخميس 28 مايو 2020

أصدر الناطق الرسمي باسم مكتب الصحة العامة والسكان بوادي حضرموت د. غازي باشامخه بيانه التوضيحي رقم 18 والخاص بالإحصائيات المرتبطة بفيروس كوفيد-19 ليوم أمس الاربعاء.



وأشار البيان انه تم تسجيل سبع إصابات جديدة خمس من تريم منها حالة وفاة واثنتين من سيؤن منها حالة وفاة مرتبطة وبائيا ليصل اجمالي الإصابات الى 19اصابة. ونؤكد ان احد الحالات المسجلة اليوم من تريم هو مخالط لحالة مؤكدة مسبقا وان جميع الحالات تخضع للعلاج بالاكسجين و تم توزيعها بين مركزي العزل العلاجي بهيئة مستشفى سيؤن ومستشفى الحياة العام الى جانب الحالات السابقة ونتمنى لهم الشفاء العاجل باذن الله

أن الحالة السادسة مازالت تخضع للعلاج تحت التنفس الصناعي مركز العزل العلاجي بهيئة مستشفى سيؤن ونتمنى لها الشفاء العاجل.

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و اكد البيان أن الحالة الخامسة قد إختفت الأعراض منها لليوم السابع على التوالي ونتيجة الفحص الأولى سلبية و ايضا نتيجة الفحص الثانية بعد 24 ساعة سلبية وبذلك نعلن شفائها والحمدالله

ومازلنا نناشد قيادات المجتمع من رجال الدين والشخصيات الاجتماعية والمؤثرين والعقلاء والصحفيين ان يقوموا بما يتوجب عليهم اتجاه المواطنين في رفع مستوى الوعي لديهم واستشعار حجم الخطر والمسؤلية للحفاظ على أرواح الناس.

ونطالب الجميع بحماية أنفسهم وحماية أهلهم والبقاء في المنازل والخروج للضرورة فقط مع اخذ الاحتياطات اللازمة

وقال البيان ان اجمالي المخالطين تحت المتابعة والحجر المنزلي (182) مخالط تم الاتصال تليفونيا ب 96 مخالط وزيارة ميادنية ل 86 مخالط و هم بصحة جيدة ولم تظهر عليهم أي علامات او اعراض حتى الساعة السابعة والنصف يوم الاربعاء تاريخ 27/5/2020 وموزعين على النحو التالي: مديرية سيؤن (39) مخالط ومديرية تريم (141) مخالط. ومديرية شبام 2 مخالطين. ومازال الكثير من المخالطين مفقودين.

وفي الأخير نتمنى الصحة والعافية للجميع ونسال الله ان يذهب عنا الوباء والبلاء وان يحفظ حضرموت خاصة واليمن عامة.