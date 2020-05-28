شكرا لقرائتكم خبر عن التحالف يقصف مواقع للمليشيا في مديرية الحزم بمحافظة الجوف والان مع التفاصيل

الخميس 28 مايو 2020 قصفت مقاتلات التحالف العربي، اليوم الخميس، 28/أيار/2020، مواقع حوثية في محافظة الجوف شمال شرقي اليمن.

Advertisements وقالت مصادر محلية إن مواقع للمليشيا في مناطق متفرقة من مديرية الحزم بالمحافظة تعرضت لقصف جوي عنيف. ولم يتسن للمصادر الحصول على معلومات حول الخسائر التي أسفر عنها القصف الجوي

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