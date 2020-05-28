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شكرا لقرائتكم خبر عن البحرين تسجل 268 إصابة جديدة بفيروس كورونا والان مع التفاصيل
الخميس 28 مايو 2020
أعلنت وزارة الصحة البحرينية اليوم عن تعافي 204 حالات وتسجيل 268 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد.
وقالت الوزارة إن العدد الإجمالي للحالات المتعافية في البحرين بلغ 5142 حتى الآن بعد تسجيل 204 حالات وإخراجها من مركز العزل والعلاج.
وأوضحت أن عدد الحالات القائمة بلغ 4476 منها 4466 مستقرة و10 تحت العناية المركزة.
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